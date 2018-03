McLaren, el primero en 'rodar' esta semana en Montmeló gracias a su 'filming day'

Este martes comienzan los segundos test de pretemporada de F1 en Barcelona, última oportunidad para poner a punto los monoplazas antes de la primera cita del Mundial 2018 en Melbourne.

Y pese a que es este martes cuando comenzarán a rodar todos los equipos, McLaren se 'adelantó' al resto y sacó a rodar el MCL33 por el Circuit. Y es que los de Woking llevaron a cabo su 'filming day'.

A fly-by from Fernando as he heads back out for more #FilmingDay laps. 👊 pic.twitter.com/mddGlV0xqE