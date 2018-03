McLaren enseña parte del MCL33 de Fernando Alonso para la temporada 2018

Con el naranja como protagonista, McLaren ha publicado un vídeo en el que da nuevas pistas de su nuevo monoplaza para la temporada 2018. En dicho vídeo, se ve a un vigilante de seguridad asustado por los ruidos que salen de la fábrica de Woking.

Night shift at McLaren will never be the same again. 👀 #MCL33 is coming. 23.02.18. #BeBrave pic.twitter.com/X36wXaO3pG