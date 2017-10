McLaren anuncia la renovación de Fernando Alonso para 2018

Fernando Alonso dice que es "fantástico" continuar con McLaren: "Siempre fue donde mi corazón me decía que me quedara, y realmente me siento como en casa aquí. Este es un equipo fantástico, lleno de gente increíble, con una cordialidad y amabilidad que nunca he experimentado en otra parte de la Fórmula 1. Estoy increíblemente feliz de correr aquí".

Asegura que McLaren es una escudería con recursos para volver a ganar: "Igual de importante, McLaren tiene los recursos técnicos y la fortaleza financiera para poder ganar rápidamente carreras y campeonatos mundiales en la F1. Aunque los últimos años no han sido fáciles, nunca hemos olvidado cómo ganar, y creo que pronto podremos lograrlo nuevamente".

"Los últimos tres años nos han dado el impulso para planificar y construir para el futuro, y espero con ansia ese viaje. Estoy emocionado por nuestro futuro juntos, y ya estoy trabajando duro para que sea un éxito", termina el español.