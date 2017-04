La FIA confirma los problemas de Honda: "Tres de los cuatro fabricantes se encuentran a tres décimas de segundo"

A pesar de que no habría hecho ni falta, la FIA ha confirmado lo que todo el mundo sabía de antemano. El organismo ha afirmado que, en su intención de llevar a buen puerto el acuerdo entre fabricantes y ellos mismos para igualar las unidades de potencia, hay un motorista que está algo por detrás de sus rivales. Aunque no los ha nombrado de forma directa, Honda es ese motorista que no llega al nivel que debería llegar.

Así lo ha dicho Charlie Withing: "En 2016, nos aseguramos una convergencia entre las unidades de potencia con el acuerdo entre fabricantes y la FIA. Un año después, tres de los cuatro se encuentran a tres décimas de segundo".

Withing ha confirmado además que no tiene intención de revisar el acuerdo: "Las condiciones no se van a renegociar. No era por ayudar a nadie, sino para que el rendimiento se igualara".