Fernando Alonso sufre un accidente en su primer día con el nuevo McLaren

Una rueda ha vuelto a ser un quebradero de cabeza para Fernando Alonso. En su primer día con el nuevo McLaren, al asturiano se le salió la rueda trasera derecha, que estaba mal colocada, y acabó en la puzolana de la última curva del circuito de Montmeló.

The wheels quite literally came off for Fernando Alonso earlier 👀

Just a handful of laps in - not an ideal start to #F1Testing for McLaren 😬#F1 pic.twitter.com/atANeIlr7L