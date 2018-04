Fernando Alonso, séptimo en Azerbaiyán: "Seguramente ha sido la mejor carrera de mi vida"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso, que terminó séptimo el Gran Premio de Azerbaiyán, dijo que esta fue "seguramente la mejor carrera" de su vida, después de sobreponerse a un doble pinchazo al inicio, llevar el coche al garaje con dos ruedas y terminar adelantando.

"Contento por los puntos, seguramente la mejor carrera que he hecho en mucho tiempo o la mejor de mi vida, llegué al garaje de milagro sin dos ruedas, alerón ni fondo, salí con el coche de seguridad, me dijeron que el coche estaba muy dañado, pensaba que no iba a terminar, pero empecé a adelantar coches, ganamos posiciones al final con el 'safety car'. Sorprendente el resultado con un coche medio roto", valoró el piloto asturiano tras la carrera.

El doble campeón mundial (en 2005 y 2006) sufrió un doble pinchazo en los primeros compases de la prueba en un choque con el ruso Sergey Sirotkin (Williams) que le obligó a llevar su coche a los talleres sobre dos ruedas, dañando el fondo plano de forma "significativa", según desveló que le contaron por radio.

"Carrera muy loca, otro séptimo, que creo que ha sido por persistencia, por pundonor, nadie habría llegado al 'pit lane' con el daño que nosotros teníamos, y ni aparcamos ni hemos retirado el coche, luego hemos luchado cada décima y cada vuelta. Creo que seguramente ha sido la mejor carrera de mi vida", insistió.

Alonso se mostró "contento de sumar puntos", y de recortárselos a los pilotos de Red Bull, el holandés Max Verstappen y el australiano Daniel Ricciardo, que chocaron entre sí, así como acabar cerca del alemán Sebastian Vettel (Ferrari) hasta hoy líder del Mundial.