Fernando Alonso, octavo en Silverstone: "En carrera seguimos el ritmo de Haas, de Renault y de Force India"

Nueva carrera en los puntos para Fernando Alonso. El asturiano ha terminado octavo el GP de Gran Bretaña en una carrera en la que arrancaba octavo y en la que demostró por qué está tan bien considerado como piloto. "Son puntos para el equipo y contento por ello", dice.

Eso sí, el bicampeón dice que hay que mejorar los sábados: "Los domingos hacemos lo que nos toca hacer en carrera, y seguimos a los Renault, a los Haas y a los Force India. Estamos con ellos sin apuros, y somos más rápidos".

Alonso volvió a dejar un nuevo pique con Magnussen, que finalmente acabaó tras él al paso por línea de meta: "Venía por fuera y yo volvía a la trazada. Me empuja a la tierra. Se dice que hay que dejar espacio, pero hoy no se deja y luego ya no puedes atacar a los que tenías delante".