Fernando Alonso: "Estamos el 13 y esa es la tristeza... por no decir otra palabra"

"La vuelta ha sido muy buena, he puesto varios juegos de neumáticos para arañar décimas", cuenta el español.

"He sacado todo el jugo que tenía el coche, contento en ese sentido. Seguramente nada que celebrar siendo el 13, pero veníamos sin una idea fija de dónde estábamos. En cuanto a fiabilidad, hemos rodado sin demasiados problemas. Hay que esperar más carreras para ver dónde estamos realmente", apunta Alonso.

A la pregunta de si está siendo un fin de semana menos complicado de los que esperaba: "Seguramente. Desde Barcelona hemos ido afinándolo. Me he preparado a tope este año, he entrenado más que nunca. Pero estamos el 13 y esa es la tristeza... por no decir otra palabra".

Y es que Alonso lo tiene claro: "Hacer un punto o dos, o estar fuera de los puntos... me da igual. Yo quiero estar en el podio y ganar carreras. Necesitamos un poco de ayuda de nuestros rivales, no somos tan competitivos como para estar en los puntos".

Además, tras quedar fuera de Q3, Alonso fue muy sincero por radio: "Chicos, no puedo hacerlo mejor".