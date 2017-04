Fernando Alonso: "¿Adaptación? Los demás necesitan adaptarse y yo no"

Una vez más Fernando Alonso se mostró claró y sinceró ante los micrófonos. El asturiano reconoció que la suspensión de los Libres 2 y la incógnita sobre si se podrá rodar en los últimos libres o deberán ir directamente a la clasificación les puede beneficiar.

El piloto español Fernando Alonso se jugará todo el Gran Premio de China a los entrenamientos clasificatorios de este sábado y a la carrera, después de no haber podido correr casi en los libres de este viernes por las condiciones climatológicas y a la decisión de su equipo de reservar el coche.

Alonso explicó a la prensa en China que, como sucedió en el pasado Gran Premio de Australia, el McLaren casi no rodará en la tercera sesión de entrenamientos libres de mañana "porque tenemos problemas de fiabilidad" y desde el equipo solo le dejarán "dar tres o cuatro vueltas".

Así, se jugará su posición de salida a los clasificatorios de la tarde, algo que en su opinión podría beneficiarle dada su experiencia en este circuito.

"Afortunadamente conozco el circuito, el coche, los neumáticos, conozco todo y si vamos directamente a la crono seguramente sea la mejor opción para mí porque los demás necesitan adaptarse y yo no", explicó el piloto.

Con la segunda sesión de entrenamientos libres suspendida por la niebla, Alonso solo pudo dar cinco vueltas al circuito en la primera sesión, donde quedó séptimo, aunque muy lejos de los tiempos normales de carrera. Pese a que los pilotos esperaron listos en el paddock a que la carrera comenzara, no llegaron a salir a la pista del circuito y el entrenamiento fue cancelado a falta de 15 minutos para la hora final programada porque la niebla impedía que el helicóptero médico pudiera operar con normalidad.

Así, para esta segunda carrera que se disputará el próximo domingo el piloto asturiano no podrá probar suficientemente los cambios que le han hecho a su coche desde Australia, donde tuvo que abandonar por un problema en la suspensión.

"Tenemos 30 piezas nuevas en esta carrera y la única que ve todo el mundo es el 'T-wing' que es la que menos hace, pero bueno es algo estético que le gusta a la gente. Pero podemos dejarlo o quitarlo que no se va a notar nada en el coche y lo que está escondido es lo que de verdad importa, pero no hemos podido probarlo hoy, mañana no podemos tampoco por fiabilidad para conservar todo para calificación y carrera y es lo que hay.", agregó.

Aunque cuando se le cuestiona por la carrera, sabe que será difícil aunque llueva.

"Sales y en la primera vuelta estás 4º, en la segunda 7º y en la tercera 11º y luego ya vas para atrás, igual que en carrera; si salimos a la carrera estaremos en una mejor posición y a medida que vayan pasando las vueltas y vayan pasando las rectas te van adelantando. Estamos en la misma posición de siempre, lo dijimos el jueves, lo decimos hoy, mañana la entrevista será igual, en Bahrain será igual, pero aquí tengo que estar, es obligatorio estar y aquí estoy

Tras el Gran Premio de Australia, el campeón del mundo en 2005 y 2006 aseguró que "pocas veces" había tenido "un coche tan poco competitivo" como el de esta temporada. Mañana a las 12.00 hora local (05.00 GMT) se disputará la tercera sesión de entrenamientos libres y unas horas después tendrá lugar la sesión clasificatoria.