Carlos Sainz, noveno en China: "En lo general ha sido una carrera positiva"

HABLA SOBRE LA DEGRADACIÓN DEL RENAULT

Novena plaza para Carlos Sainz en el GP de China. El madrileño no se marcha del todo contento de Shanghái, y es que tras la segunda parada salió tras los Haas y Alonso. "No sé por qué salí ahí. No podía adelantarlos. Al final no me quedaban gomas para pasar a Vettel y a Fernando", comenta.