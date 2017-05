Alonso se sincera: "Necesito estar en las 500 Millas de Indianápolis, es donde pertenezco"

DICE QUE ES HORA DE "PROBAR UN NUEVO MUNDO"

Fernando Alonso se ha sincerado en 'The Players Tribune', donde asegura que necesitar vivir la experiencia de las 500 Millas de Indianápolis. "Soy un piloto de carreras, siempre lo he sido y lo seré", afirma el asturiano, además de asegurar que no ha ido a la Indy a divertirse, sino a intentar "ganar".