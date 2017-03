Alonso: "Ha sido divertido pilotar libremente otra vez y no como un niño pequeño"

CONTENTO CON EL CAMBIO DE NORMATIVA

No todo son disgustos para Fernando Alonso. El McLaren ha rendido muy mal en los test de pretemporada en Montmeló, pero el piloto español se ha encontrado cómodo con los cambios en los monoplazas: "Ha sido divertido pilotar libremente otra vez, no como un niño pequeño para no sobrecalentar los neumáticos".