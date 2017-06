Alonso: "Los Red Bull creen que es mi vuelta de boxes... pero es mi velocidad"

Honda ha llevado mejoras en el motor de Fernando Alonso para Azerbaiyán y el resultado ha sido inexistente. El asturiano, con el MCL32, a duras penas ha podido pelear por superar la Q1 y ha caído en ella ante el Sauber de Wehrlein por 17 milésimas. Tampoco habría cambiado nada de haber terminado más arriba debido a la sanción de 40 puestos que tenía el bicampeón.

Alonso ha mandado una indirecta a Honda por su motor aprovechando un incidente con un Red Bull: "Los dos perdimos la vuelta. Se han confundido en cuanto a los cálculos. Ellos creen que es mi vuelta de regreso a boxes, pero es mi velocidad. No es que esté yendo despacio".

Fernando sabe que espera una carrera dura: "No vamos a estar entre los diez primeros en condiciones normales. No lo hemos estado. Pero hemos visto muchas salidas de pista, habrá que intentar no tener errores y alejarse de los muros".