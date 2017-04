Alonso, por radio: "¡No he conducido con tan poca potencia en toda mi vida!"

FERNANDO SE QUEJÓ TRAS SER ADELANTADO POR PALMER Y KVYAT

Fernando Alonso volvió a estallar contra el motor Honda en su radio. El asturiano, tras ser adelantado por Palmer y Kvyat, no pudo más. "¡Estaban a 300 metros y me han adelantado los dos en la recta! ¡No he conducido con tan poca potencia en toda mi vida!", exclamó el bicampeón.