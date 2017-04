Fernando Alonso: "Prefiero estar aquí que en el supermercado de casa"

Fernando Alonso no se rinde. Pese a los problemas y a tres años frustrantes en McLaren-Honda, el bicampéon del mundo no se plantea cambiar de escudería.

"Prefiero estar aquí que en el supermercado de casa. Irme a mitad de temporada? Absolutamente no es cierto, estoy en mi mejor momento. Leo comentarios de mucha gente. En España, por ejemplo, cuando a un expiloto de coches o de motos le hacen una entrevista siempre hay una pregunta sobre Alonso y lo difícil que es su situación y todo el mundo se siente cercano a mí. Es como si tuviera una depresión y no es así, estoy en Fórmula Uno y entregando lo mejor de mí Estoy más preparado que nunca y mejor que nunca", explicó Alonso.

"Nunca me ha batido mi compañero de equipo"

Fernando reconoció que "es frustrante no tener más títulos sí, pero al final en 2007 fui tercero empatado con el segundo, luego conseguí tres subcampeonatos... Sí títulos perdidos pero por eso sigo aquí compitiendo, para tener más", admitió Alonso.

"Estar quince años aquí, y quince años considerado uno de los mejores probablemente es lo mejor que tengo en cuanto a sensaciones. Incluso algunos campeones han sido batidos por compañeros varios años, algo que a mí nunca me ha ocurrido", aseguró Alonso.

"Estoy listo para una carrera difícil y dura"

Alonso también habló sobre la carrera de Albert Park: "Fue difícil en el sentido de que no podía cometer ningún error en ninguna curva o frenada, cualquier error era ser adelantado por la diferencia de velocidad existente, no podías hacer errores. Pero a parte de eso, no fue difícil".

"Estoy listo para una carrera difícil y dura, pero es difícil predecir porque en algunas carreras no esperas nada y pasa lo contrario, al igual que en otras esperas mucho y no sale nada. Vamos a esperar y ver. Es verdad que en la entrega de potencia estamos por detrás, hay menos potencia y nuestro tiempo en las rectas es mayor que el resto", indicó sobre el GP de China.

"El equipo no es muy competitivo ahora, es verdad, y no hay nada que podamos hacer de un día para otro, por lo que es un trabajo duro. Al mismo tiempo el equipo está esperando un trabajo extra de mí ahora, unos resultados extra".

"Hay que esperar porque sólo hemos visto una carrera y quizás en esta sea distinto y haya que esperar un par de carreras más. Aquí hay una recta larguísima e igual vemos 50 adelantamientos y se cambia de opinión. En F1 siempre ha sido difícil adelantar excepto en los últimos años en los que con ruedas nuevas el último podía pasar al líder por la degradación, así que imagino que más o menos todo está normal ahora". concluyó Alonso.