Alonso: "Mis objetivos son ganar la Indy 500, Le Mans y otro título de F1"

Fernando Alonso tiene un objetivo: la triple corona. El asturiano sigue teniendo entre ceja y ceja ganar en Indianápolis y en Le Mans para emular la hazaña de Graham Hill, el único piloto de la historia que ha logrado triunfar en esas dos carreras y en el GP de Mónaco de F1.

"El objetivo final es ganar esta carrera, ganar Le Mans y ganar otro título de F1. Es lo que me motiva como piloto al despertar cada día", asegura Alonso en una entrevista para la revista RACER.

Fernando Alonso también explica que el día a día en Indianápolis es parecido a un fin de semana en la F1.

"Me asustaron antes de llegar. Me dijeron que iba a ser una locura con los aficionados y los eventos, pero hasta ahora es más o menos como la F1. Lo más novedoso es que los fans están más cerca, especialmente en el pit-lane. A veces no es lo ideal porque necesitas hablar con el ingeniero, pero creo que con el tiempo se acostumbrarán a mi presencia aquí y me verán como un piloto normal", indica Alonso.

Sobre la clasificación que disputará este fin de semana, Alonso revela que "Gil de Ferran me está ayudando todos los días. Me repite: 'Las cuatro vueltas de clasificación serán las más horribles que hayas hecho en un coche'".

Alonso también habló sobre sus sensaciones hasta el momento en Indianápolis: "La carrera en el tráfico ha sido una buena lección. Sigues aprendiendo como lo hiciste de pequeño. Sigues a otros dos coches, ves que alguien trata de adelantar en una curva y luego retrocede porque piensa que no es la mejor oportunidad. Y lo entiendes porque se prepara para las siguientes tres curvas. Creo que voy a terminar el evento como un mejor piloto a pesar del resultado que logre. Este es el primer paso de esta aventura, estar cada día mejor".

Por último, Alonso agradeció el apoyo que ha recibido por parte de medios de comunicación y aficionados en su aventura en la IndyCar.

"Cada mensaje que he recibido es 'gracias por estar aquí', 'estoy orgulloso de que estés aquí', 'gracias por venir'. Es una bienvenida increíble que eleva la decisión y la felicidad de estar aquí", admite Alonso.