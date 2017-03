Alonso: "No estar este año entre los cinco o seis primeros no es ningún tipo de reacción"

Fernando Alonso ha podido terminar la primera jornada de Libres en Australia sin lamentar abandonos y roturas que fueron el pan de cada día para McLaren-Honda durante los test de Barcelona. el asturiano, alejado de los tiempos de cabeza, ha sido 14º y 12º tras un día en el que la nota positiva es que el monoplaza, el suyo al menos, no ha tenido problemas. "Hemos podido sacar algo de provecho al coche, pero vamos detrás de casi todos los equipos en cuanto a tiempo en pista", comenta el bicampeón.

El asturiano es consciente de que les queda mucho que hacer: "En la clasificación las cosas serán más complicadas. Intentaremos que sea un fin de semana productivo y ver el domingo qué se puede hacer en la carrera. No tenemos ni optimismo ni pesimismo, nuestros test han sido muy pobres y falta mucho. Hay mucho que aprender".

Alonso eso sí evita los dramas sobre la situación de McLaren-Honda: "Se ha intentado exagerar mucho la situación. Es muy jugoso hablar de que si vamos a ser últimos, de que si no vamos a salir a pista... se pagaba mucho porque los dos coches nos íbamos a retirar. Todas estas tonterías que se van acrecentando y sumando día tras día, luego en pista intentas hacer tu trabajo. Ojalá hayamos encontrado más fiabilidad para sacar más potencial".

Fernando vuelve a apuntar a la potencia del motor como problema principal de su coche: "He ido a fondo siempre. recupero con los rivales en las curvas pero luego pierdo tiempo en las rectas. Veremos si hay reacción. Todos trabajan a tope y hemos traído muchas piezas del coche. Es un cambio de reglamentación y una gran oportunidad para alcanzar a Mercedes. Y el tercer año de proyecto de motor. El no estar este año entre los cinco o seis primeros no es ningún tipo de reacción".