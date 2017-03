Alonso, tras abandonar: "La mejor carrera de mi vida; pocas veces he tenido un coche tan poco competitivo"

Pocas veces se repetirá este fin de semana: el 13 en la crono y estar en los puntos va a ser muy difícil

Fernando Alonso abandonó en Albert Park: "La suspensión se ha roto y estábamos cerca de acabar la carrera pero no aguantó. La mejor carrera de mi vida hasta ese momento. Pocas veces he tenido un coche tan poco competitivo como en esta carrera, sin preparación invernal, teniendo que salvar gasolina... aún así estábamos en los puntos, una sorpresa. No pudimos aguantar, a pensar en la siguiente carrera".

Dice que en las próximas carreras estará más atrás: "Pocas veces se repetirá este fin de semana: el 13 en la crono y estar en los puntos va a ser muy difícil. En circuitos normales nuestra posición será un poco más atrás. Hay que mejorar inmediatamente o tendremos carreras frustrantes. McLaren hará todo lo posible".

"Frustrante"

El bicampeón asturiano cree que ha hecho un gran fin de semana: "Un invierno increíble de preparación, de sentirme bien. Crono perfecta y carrera increíble. Luchando por demasiados pocos puntos; frustrante en ese sentido pero muy, muy orgulloso del trabajo hecho".