Red Bull prepara un nuevo chasis para Vettel

Disputadas las primeras cuatro citas del Mundial de Fórmula 1, resulta evidente el mal momento del tetracampeón y vigente defensor del título mundial. El alemán Sebastian Vettel no acaba de encontrarse cómodo en su Red Bull de este año, hasta el punto de que su compañero, Daniel Ricciardo, le volvió a dejar en evidencia en el Gran Premio de China al acabar por delante de él.



El asesor de la escudería, Helmut Marko, ya ha avanzado que Vettel necesita un chasis especial para terminar de adaptarse al nuevo coche y a la nueva temporada. "Sebastian necesita una zaga estable por su especial estilo de conducción. Con todos los nuevos sistemas, es algo que todavía no tiene", apunta. El austríaco, en declaraciones a la revista alemana 'Sport Bild', apunta que "en 2012 fue lo mismo, pero acabó siendo imbatible en cuanto quedó contento con el comportamiento de su zaga".



Marko asegura que están ya trabajando en las mejoras para lograr el máximo rendimiento de Vettel: "Cuando un nuevo chásis esté listo, Vettel lo conseguirá". No obstante, reconoce que están teniendo dificultades: "Este año es tan complejo que incluso los ingenieros no entienden todo. Eso hace que sea todavía más difícil ajustar el coche a las necesidades de Seb", explica.



De lo que Marko se ha mostrado convencido es de que Vettel no está siendo superado por Ricciardo, y elogia al piloto alemán: "Sebastian es un perfeccionista. Él jugará con el coche hasta que lo consiga", valora.