Vettel: "Siento que Alonso ahora me respeta"

"Hay esta creencia de que tenemos el mejor coche y todo es muy fácil, pero no es así. Hay mucho trabajo detrás", dice Sebastian Vettel en el GP de Hungría. "He trabajado duro para llegar hasta aquí. Siento que ahora Alonso me respeta", apunta el tricampeón del mundo de Fórmula 1 en unas declaraciones al diario 'El Mundo'.

"Correr en Ferrari siempre ha sido un sueño, aunque estoy muy contento ahora en Red Bull"

Vettel espera conquistar su cuarto entorchado esta temporada: "Ojalá, pero queda muchísimo. En los últimos años se ha demostrado que el Mundial no se decide hasta la última carrera".

¿Se ve como Schumacher, algún día vestido de Ferrari? "De pequeño me veía así, claro, porque él era mi héroe y ganaba con esos colores. Siempre ha sido un sueño, aunque estoy muy contento ahora en Red Bull".



Sobre la marcha de Webber de Red Bull

Sebastian no se siente responsable de la marcha de Webber de Red Bull: "Mark podía haber seguido con nosotros o en otro equipo. No siento que yo haya tenido ninguna influencia. La gente en general se ha hecho una imagen equivocada de este asunto".