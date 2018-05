Raikkonen dice 'no' al boicot en Nürburgring: "Correré pase lo que pase"

Kimi Raikkonen sigue fiel a su estilo de ir por libre. El finlandés, de cara al GP de Alemania, ha dejado claro que no tiene ninguna intención de boicotear la carrera a pesar de que los neumáticos fallen y que él va a correr sí o sín independientemente de cuáles sean las circunstancias con los Pirelli.

El de Lotus lo tiene totalmente claro: "Yo correré. El problema no es de los neumáticos. Nosotros no hemos tenido ningún problema con ellas durante todo el año. La razón por las que explotan es porque algunos equipos no las usan bien. Yo estoy bien con estas gomas".

El finlandés tira de memoria para decir que correrá: "En 2005 me involucré en algo similar y curiosamente hubo gente que sí corrió. Estoy seguro de que voy a competir pase lo que pase".