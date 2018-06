Raikkonen: "No importa si soy segundo o décimo, no hay ninguna diferencia"

El piloto finlandés Kimi Raikkonen (Lotus) ha asegurado que preferiría finalizar cuarto en el campeonato del mundo de Fórmula 1 a terminar segundo o tercero porque entonces podría saltarse la gala oficial de entrega de premios en diciembre.



El finlandés, campeón del mundo en 2007 con Ferrari y ahora piloto de Lotus, es actualmente tercero en la clasificación cuando se han disputado 15 de las 20 carreras del año, pero dejó claro el jueves que ser primero es lo único que importa.



"No importa si soy segundo o décimo, no hay ninguna diferencia. Preferiría no ser segundo o tercero y no tener que ir a la entrega de premios. No hay diferencia entre ser segundo o quinto si no ganas", ha opinado.



Al inicio del año, cuando regresó a la F1 tras dos temporadas en el Mundial de rallys (WRC), Raikkonen dijo que se habría contentado si le dicen que sería tercero a estas alturas de la temporada, pero sus ambiciones han crecido desde entonces.



"Una vez que lo haces un poco bien, esperas hacerlo mejor y quieres hacerlo mejor todo el tiempo", ha dicho el piloto de 32 años, que aún no ha ganado este año pero ha sumado puntos en las últimas doce carreras, seis de ellas en el podio.