David Mora corta una oreja y deja su tarjeta de visita

Hubo que esperar hasta el quinto de la tarde para que llegara. Y llegó. Una oreja importante que cortó David Mora a un toro que se movió, pero que no entregó nunca la cuchara. Al fin, como lo hiciera el resto de la corrida, cambió un instante y volteó feamente al torero madrileño. Se arrebató mora tras la cogida, y lo rompió por bajo. David Mora, en su temporada de consagración, deja su tarjeta de visita en la Maestranza.

David Mora hizo una buena labor con su primero. Sacándole dos o tres muletazos que no se le imaginaban a un toro de El Pilar que sólo quiso en las primeras tandas. Luego cambió, como sus hermanos, y hasta se llevó un susto al cambiar el viaje en un derechazo. Lo mató bien, pero con el público contrariado porque dudó y luego brindó al público con pocas posibilidades, según quien. Y es que la corrida confundió, pareció ser, pareció que no, para al final se de ni si ni no.

Manuel Jesús 'El Cid' se va de vacío de la Feria de Sevilla. Tres tardes y en ninguna ha logrado cortar una sóla oreja. Unas veces, la mayoría, no tuvo toros, y el único día que pudo, lo perdió a espadas. En esta decimoquinta del abono sevillano, sorteó El cid dos toros del mismo corte. Los dos arrancaron bien, moviéndose, pero a la tercera serie, cambiaron los dos. Como distraídos, perdiendo las manos, fríos, displicentes, casi antipáticos los dos.

Daniel Luque se peleó con un tercer toro que no se entregaba, que le engañó en las primeras tandas, y que luego protestó y se negó a cualquier lucimiento. Le atacó el Sevillano por todos lados, sin suerte. Pudo haberle cortado una oreja al sexto, al que entendió muy bien, sometiéndole a medida que avanzaban las series, y con el que se rompió en el ataque final. Se rajó el de El Pilar, y encima no le ayudó con la espada.