El colectivo feminista 'Locas del coño' anima a cantar una nueva versión del 'Pobre de mí' antes del chupinazo

El colectivo 'Locas del coño' hace una convocatoria para cantar una nueva versión del 'Pobre de mí' antes del chupinazo. La letra sería 'Pobre de mí, que van a empezar las fiestas de San Fermín' en vez de la original 'Pobre de mí, que van a acabar las fiestas de San Fermín'.

El motivo de este gesto, argumentan en Facebook, se debe a que "el acoso, los abusos y las agresiones sexuales que se están viviendo son algo que sufrimos todas y como sociedad no queremos unas fiestas en las que se presencien este tipo situaciones".

"No son fiestas si corremos el riesgo de no volver"

"Ya no creemos en las fiestas populares. Porque no son fiestas si tenemos miedo. No son fiestas si corremos el riesgo de no volver, o peor aún el riesgo de volver a trocitos", han añadido.

Este llamamiento se une al ya lanzado por otros colectivos feministas de otras partes de España que pedían a las mujeres a través de las redes sociales que el día del chupinazo vistieran de negro. El Ayuntamiento de Pamplona, en cambio, pidió que se pusieran camiseta blanca con una mano roja.