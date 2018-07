El alcalde que no quería corridas de toros concede una oreja a Paco Ureña y otra a Román

Abría cartel Paco Ureña que solo pudo estar decidido con el primero, que se acabó pronto. Excelente toro el cuarto, de gran calidad, de la ganadería salmantina del Puerto de San Lorenzo con el que Paco Ureña pudo disfrutar y ofreció lo mejor de su toreo. Al entrar a matar recibió una grave cornada en la pierna derecha pero aguantó en el ruedo y después pasó a la enfermería donde fue operado.

Una oreja cortó Román a su primer toro al que recibió con dos largas cambiadas de rodillas y un variado quite de Garrido al que respondió también el torero valenciano. El toro embistió con recorrido, con buen son y calidad y Román lo toreó también con esas formas, muletazos largos, con suavidad y limpieza. Terminó la faena por bernadinas, dejó una estocada correcta y cortó el primer trofeo de la tarde. Con el quinto, que brindó al torero navarro Javier Marín, lo intentó de todas las formas. Tenía media puerta grande abierta, pero no pudo ser. Desclasado, no le permitió casi nada.

El peor lote fue para José Garrido que intentó por todos los medios sacarle embestidas a sus dos toros, los más desclasados de la tarde. De nulas opciones su primero, con el sexto comenzó de rodillas con el capote y también de rodillas en la faena de muleta. A pesar de lo vibrantes de los dos inicios poco más pudo sacar de su oponente.

Ficha del festejo:

Toros del Puerto de San Lorenzo (Salamanca), destacaron segundo y cuarto, con extraordinaria clase. Primero, quinto y sexto se han venido a menos pronto. Y tercero sin opciones.

- Paco Ureña: palmas y oreja

- Román: oreja y silencio

- José Garrido: silencio y palmas

*Parte médico de Paco Ureña: Herida por asta de toro de 15 centímetros con destrozo muscular en la parte interna del muslo. Operado en la enfermería de la plaza y trasladado al hospital.