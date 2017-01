Mario Casas: "Antes no me importaba hacer locuras, ahora soy más consciente de que la gente me conoce"

En plena promoción de 'Contratiempo', Mario Casas se ha sentado unos minutos con Mónica Carrillo para hacer balance de su carrera.

Aunque ahora está centrado en el cine, el actor reconoce que le debe "todo a la televisión" y no descarta volver "para una serie de cuatro o cinco capítulos, de estilo cinematográfico, que se graba en cuatro o cinco meses".

De su trayectoria en la gran pantalla, recuerda con especial cariño el papel de 'Hache' en la saga 'Tres metros sobre el cielo': "Me expuso al público y al mundo, en Rusia me conocen por eso. A partir de ahí, otros productores y directores me llamaron".

Mario Casas reconoce que los años le han cambiado y "antes era más cabra loca". Ahora, a los 30, se ve más maduro y "más consciente de que la gente me conoce y hace fotos".

Además, ha confesado que le gustaría ser padre, aunque "dentro de 10 añitos", porque su profesión le obliga a viajar mucho y cree que "para criar a alguien tienes que dedicarte a ello los primeros años".