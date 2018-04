María Dueñas, sobre su nueva novela: "Las emigrantes españolas a Nueva York en los años 30 descubrieron otros sueños por cumplir más allá del matrimonio"

A María Dueñas Nueva York le aporta una epopeya jamás contada, la de las emigrantes españolas llegadas en los años 30 a la gran ciudad. "Es cuando empiezan a ver que hay otro mundo que va más allá del matrimonio, que no es tan importante enganchar un marido que te mantenga y que te proporcione un cierto bienestar económico, y que hay otros sueños en la vida por cumplir", explica la escritora.

María Dueñas se ha inspirado en decenas de españoles emigrantes y sus descendientes, como ella misma explica: "Mi interés por escribir esta novela es que yo no conocía, como casi nadie en España, la grandeza de la colonia española". De esta investigación ha aprendido sobre "la lucha constante, la añoranza, la melancolía, la solidaridad entre compatriotas". Ellos mismos le han contado estos aspectos que a ella le han "estremecido y erizado la piel", sensación que quiere que esté también en sus personajes.

Nueva York es la otra gran protagonista de la obra: "Yo siento que aquí he dejado un cachito de mí y que en cierta manera me he convertido en una minúscula parte del paisaje neoyorkino".

'Las hijas del capitán' ya está en las librerías.