María Dueñas: "El éxito de 'El tiempo entre costuras' ha sido una sorpresa"

Con más de medio millón de copias vendidas de su novela 'El tiempo entre costuras', la profesora universitaria María Dueñas se ha convertido ya en la revelación editorial del año, un éxito, del que está "muy agradecida", pero que le ha llegado de forma inesperada.

"La verdad es que ha sido toda una sorpresa. Cuando comencé a escribir el libro no me planteaba hasta dónde podía llegar, pero hemos llegado hasta aquí y estoy encantadísima", ha confesado emocionada la autora.

Además, Antena 3 ha anunciado que llevará a la pequeña pantalla la adaptación de "El tiempo entre costuras", una producción de la que María Dueñas espera que "guste tanto como la novela".

Doctora en Filología Inglesa y profesora titular de la Universidad de Murcia, esta ciudadrealeña, casada y madre de dos hijos, lleva "toda la vida" dedicada al mundo de la docencia y "nunca había tenido la ambición de ser escritora".

"Llegó un momento en el que vi que tenía mi faceta profesional consolidada, mi vida familiar también había cerrado sus fases y yo seguía teniendo ganas e ilusión de tener experiencias nuevas. Además, yo siempre he vivido rodeada de libros y palabras, así que para mí empezar a escribir era una salida natural", reconoce.

Sin esperarlo, Dueñas se ha convertido en una de las autoras más leídas en el último año, capaz de competir en los primeros puestos con escritores como Stephanie Meyer, Arturo Pérez Reverte, Stieg Larsson, incluso con el 'boom' de la novela negra nórdica, un éxito que ha dado un giro completo a su vida. "He pedido dos años de excedencia porque quiero seguir dedicándome a la escritura y no puedo con todo, me faltan horas al día", explica.

Ambientada en el Protectorado de España en Marruecos durante la dictadura franquista, 'El tiempo entre costuras' cuenta la historia de Sira Quiroga, una joven costurera que pasa de ser una modista "ingenua e incauta" a una mujer "madura, dueña de su propio destino, en un mundo hostil dominado por los hombres".

"Sira es una mujer en crecimiento constante, va evolucionando y se transforma totalmente desde el comienzo de la novela hasta el final", señala la autora, quien admite que, aunque no se parece nada a su personaje, comparte con ella "su afán de superación, su espíritu de lucha y su resistencia".

Mientras que el hilo conductor de la novela es pura ficción, el contexto y algunos de sus personajes, como Juan Luis Beigdeber -ministro de Asuntos Exteriores-, Rosalinda Fox -amante de Beigdeber-, o Ramón Serrano Suñer -cuñado de Franco- son retratados fielmente. "Mi personaje favorito de los históricos es Juan Luis Beigdeger, alto comisario de España en Marruecos y ministro de Asuntos Exteriores durante la dictadura. Es un personaje lleno de luces y de sombras, fascinante, carismático, y me apetecía sacarle del olvido en el que ha estado sepultado durante setenta u ochenta años", explica.

Precisamente este olvido fue el motor que impulsó la creación de una de las novelas de mayor éxito el último año, que según la autora no se puede asociar a ninguna categoría literaria, porque "es una novela histórica, de espionaje, colonial, de aventuras, política, pero por encima de todo, una novela de superación personal".

"Quería recuperar la memoria de aquel Protectorado de España en Marruecos porque tengo cierta vinculación con él, allí nació mi madre y vivieron mis abuelos, pero también porque percibí un hueco enorme en la narrativa española, exceptuando algunas novelas históricas escritas durante la primera mitad del siglo", comenta.

Para escribir 'El tiempo entre costuras', título que se planteó cambiar en una ocasión por el de "Tras las costuras", Dueñas dedicó "prácticamente dos años" a su novela, primero a documentarse históricamente y, posteriormente, a escribirla. El próximo septiembre, viajará "con muchas ganas e ilusión" a Latinoamérica para llevar a México, Colombia, Brasil y Argentina esta apasionante historia en la que la nostalgia, la lealtad y el glamour se funden en un todo.

Actualmente, esta apasionada de la literatura española y anglosajona trabaja ya en su próximo libro, "un proyecto de momento en bruto", que comenzó a perfilar antes de publicar el que ha sido su primer trabajo y su primer best seller.