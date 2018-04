Madrid y Barcelona son las ciudades que más 'Gordos de Navidad' han repartido

El sorteo de la Lotería de Navidad guarda las ilusiones y los sueños de todos los españoles. Como una tradición más de estas fechas el 22 de diciembre los cánticos de los niños de San Ildefonso son la banda sonora de millones de hogares que esperan con expectación poder celebrar que este aó sí "ha tocado el Gordo".

Son muchos los rituales que rodean al Sorteo de Navidad. Algunos guardan largas horas de espera para conseguir un décimo de Doña Manolita, o de la Bruja de Sort, otros buscan por todo el mapa el número de esa fecha especial. Nadie quiere permanecer al margen de una mañana en la que el azar reparte miles y miles de euros.

Aunque parece lógico el por qué, Madrid y Barcelona son las dos ciudades con más 'Gordos' a cuesta. La capital de España ha repartido en 73 veces la lluvia de millones de este sorteo mientras que la ciudad condal lo ha hecho en 38 ocasiones. Es justo decir que estas dos son las provincias en las que más lotería de Navidad hay consignada para este sorteo, con 562,5 millones de euros y 370,4 millones de euros, respectivamente.

Las localidades en las que menos veces ha recaído la fortuna son Badajoz, Burgos, Lugo, Pamplona, y aunque resulte extraño Sort, donde el primer premio ha tocado en tres ocasiones.

Este ránking de ciudades afortunadas se completa situando en tercer lugar a Sevilla con 15 'Gordos'; Valencia, Bilbao y Zaragoza, con once primeros premios cada una de ellas; y Cádiz, con diez 'Gordos'. Precisamente sobre esta última Loterías señala una curiosidad, ya que todavía hoy no se sabe dónde recayó el premio del año 1813, pero hay pistas que apuntan a Cádiz a pesar de no estar este año reflejado en el ránking.

También han recibido la suerte de forma múltiple Santander en ocho ocasiones; Alicante, Málaga y Granada, en siete; San Sebastián, en seis; Palma de Mallorca y Gijón en cinco; A Coruña y Vich, en cuatro y el 'Gordo' ha visitado en dos ocasiones Vitoria, Sabadell, Córdoba, Linares, Lleida, Alcorcón, Alora, Murcia, Palencia, Logroño, Segovia, Talavera de la Reina, Alcira y Manises y Valladolid. El año pasado el 'Gordo' cayó en el municipio de Grañén, en Huesca.