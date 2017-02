Blas Cantó coronándose como primer finalista de 'Tu cara me suena' o el "toro de Berlín" de 'Ahora Caigo', entre lo mejor de la semana en Antena 3

1. TU CARA ME SUENA - Blas Cantó se convierte en el primer finalista de 'Tu cara me suena'

Tras haber ganado hasta cinco galas del concurso, Blas Cantó se corona como el primer finalista de la quinta edición de 'Tu cara me suena'. El cantante ha sido uno de los grandes descubrimientos del jurado y el público en este concurso y no ha dejado de sorprender semana a semana.

2. ¡AHORA CAIGO! - De los creadores de "no sé lo que es la Guerra Civil española", llega a '¡Ahora Caigo!' el "toro de Berlín"

Por si la escasa cultura de dos de nuestros concursantes sobre la Guerra Civil española no fue suficiente, llega a '¡Ahora Caigo!' el concursante que no ha caído en que la construcción más famosa de Berlín fue su muro. "El toro de Berlín, el faro de Berlín", han sido algunas de sus respuestas. Arturo Valls no daba crédito. ¡No te lo pierdas!

3. TOP CHEF - Las lágrimas que enfrentaron a Rakel y Fátima en la decisión final

El jurado tuvo duras palabras para ambas. Rakel y Fátima recibieron algunas de las críticas más difíciles de superar por parte del jurado. Rakel se derrumbó pero Fátima prometía no hacer lo mismo. La chef cuya merluza estaba cruda, no pudo evitar ver en sus palabras una ofensa a sus emociones.

4. AMAR ES PARA SIEMPRE - La cruda realidad se hace oír: "Nuria y Jaime son hermanos"

Antes de morir, Amparo hace al padre Argimiro guardián de un grave secreto que afecta a Nuria y dará un giro crucial a su vida. Jaime y Nuria "no pueden ofender a Dios con su unión" y por ello confiesa su secreto. ¿Será capaz Argimiro de guardar esa información?

5. EL HORMIGUERO 3.0 - Jordi Évole, a Pablo Motos: "¿Qué tal es Isabel Pantoja en las distancias cortas, tiene mucho vello en la cara?"

El periodista y protagonista de 'Salvados', Jordi Évole, ha venido con las pilas cargadas a 'El Hormiguero 3.0'. Tanto es así, que lo primero que ha hecho es hablar con Pablo Motos de la entrevista que le hizo a Isabel Pantoja hace unas semanas. "¿Es cierto que tiene mucho vello en la cara?", ha sido su primera pregunta.