LA OPINIÓN DE MÓNICA CARRILLO

Antonio, José Manuel y Ángel trabajan desde el terreno, son nuestros ojos en las zonas donde la humanidad ha desaparecido en favor de las balas y el terror. Su labor es tan imprescindible que hay que decirlo más. Sin ellos, esas zonas no existen. Sin ellos no hay información, no hay periodismo y por tanto no hay denuncia.