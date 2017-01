LA OPINIÓN DE MÓNICA CARRILLO

Si se trata de mantener la magia y no romper los sueños de tantos niños, deberíamos ser responsables todos. Si defendemos el don de la ubicuidad de los Reyes Magos, y no nos cuestionamos si los más pequeños verán frustrados sus sueños si nos descubren, seamos cómplices de los críos y no los usemos como arma arrojadiza en enfrentamientos políticos de adultos cabreados.