¿Que su bebé no se duerme? ¿Que no hay manera de tener tranquilidad en casa, y en su cuna? No desespere, siempre puede haber un truco que arregle la situación.

Por muy extraño que le parezca, puede que su niño o niña tenga sus preferencias musicales a la hora de dormir.

Y a lo mejor no le gustan las nanas, como al bebé de este vídeo. A él le gusta otro tipo de música. Sus padres han descubierto que se calma con la música de 'Star Wars'.

¿Quieres verlo?