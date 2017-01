Los votantes podrán elegir entre unas setenta opciones políticas el 20-D

Unas setenta fuerzas políticas concurren finalmente a las elecciones del próximo 20 de diciembre, aunque sólo ocho de ellas lo hacen en todas las circunscripciones, después de que las juntas electorales provinciales hayan dejado fuera de los comicios a unas 30 candidaturas de distintos partidos. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este martes la lista definitiva de candidaturas tras la criba realizada por las juntas electorales, que han comprobado si cada una de ellas reunía los requisitos exigidos, entre ellas los avales necesarios por cada circunscripción.

A los partidos que no tienen representación parlamentaria la ley electoral les obliga a presentar un 0,1 por ciento de firmas del censo por la circunscripción por la que aspiran a concurrir. Y básicamente por no cumplir esa condición han sido desestimadas la mayor parte de la treintena de candidaturas que no se han proclamado, entre ellas la que encabezaba el abogado José Emilio Rodríguez Menéndez con el Partido Social de la Justicia (PSJ). También VOX ha visto cómo no pasaban los filtros sus candidaturas al Senado por Las Palma y La Gomera.

Sólo ocho partidos se presentan en todas las demarcaciones electorales: PP, PSOE, Ciudadanos, Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Podemos, Unidad Popular, Recortes Cero-Grupo Verde y el Partido Animalista contra el Maltrato Animal (PACMA), que concurren en solitario o bien en coalición con otras fuerzas. Hay otras organizaciones políticas que concurren asimismo en prácticamente todo el territorio, como VOX o el Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), mientras que otros partidos históricos, como el Partido Andalucista, desaparecen.

Entre las que han sido rechazadas por no cumplir los requisitos legales se encuentran Esperanza Ciudadana y Unión de Todos, en Albacete, tanto al Congreso como al Senado, o el Partido Unionista Estado de España a ambas cámaras por Asturias. Partit Familia i Vida no podrá presentarse por Barcelona, ni tampoco Escons en Blanc, Ciudadanos Libres Unidos y Unidos por la Solidaridad Internacional, mientras que en Burgos se queda fuera Construyendo la Izquierda-Alternativa Socialista, en ambas cámaras, y Gestión La Bureba, que se presentaba al Senado.

Ciudadanos de Centro Democrático, que concurría al Congreso por Guadalajara, también ha sido descartada, lo mismo que el Partido Azul de Derecha Progresista, que lo hacía por Madrid. Por Madrid se quedan fuera además Escaños en Blanco y Ciudadanos Libres Unidos, tanto al Senado como al Congreso. Escaños en Blanco tampoco ha entrado por Santa Cruz de Tenerife ni por La Palma al Senado, aunque sí por otras circunscripciones. En Tarragona, Ciudadanos de Centro Democrático no podrá aspirar a obtener diputado y la Falange Española de las JONS tampoco podrá hacerlo por la demarcación de Valencia.