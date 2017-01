Rivera: "No se puede contar con Podemos si no asume el artículo 1 de la Constitución"

MITIN EN BARCELONA

"Me comprometo a poder dialogar con aquellos que se comprometen a no saltarse las leyes", ha asegurado el líder de Ciudadanos, para lo que ha pedido un "pacto de Estado" con PP y PSOE pero no con Podemos porque "Pablo Iglesias dijo que se excluye". Ha añadido que "está bien el diálogo, pero el diálogo es un instrumento más".