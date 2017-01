Rivera, a Iglesias: "España no se rompe y no se negocia"

El candidato de Ciudadanos (C's) a la Presidencia del Gobierno, Albert Rivera, ha asegurado que, si gobierna, "España no se negocia, no se toca y no se rompe". "Con España no se juega", ha sentenciado. Así se ha pronunciado Rivera, que ha participado en un acto en Málaga, junto con el portavoz del la formación en el Parlamento de Andalucía, Juan Marín; y la candidata al Congreso por Málaga, Irene Rivera, entre otros, en relación con la propuesta del candidato de Podemos a las elecciones generales, Pablo Iglesias, que ha asegurado que si es presidente del Gobierno convocará un referéndum en Cataluña en el máximo de un año.

"Con España no se juega, España no se rompe y no se negocia por mucha lista que tenga Iglesias con independentistas o por mucho pacto que tenga", ha afirmado Rivera, al tiempo que ha añadido que lleva muchos años trabajando para que en Cataluña haya una mayoría que defienda la unidad, "para que ahora venga el señor Iglesias a contentar a Artur Mas".

Interrumpido al grito de "presidente, presidente", Rivera ha dicho que "Mas se debe estar frotando las manos" al pensar que hay "un partido nacional que quiere romper España como él y los suyos, y que va con Bildu en las listas". Aunque Mas pretenda "aprovechar" la situación, Rivera ha dicho que no lo logrará porque "no va a ser el señor Pablo Iglesias quien gane las elecciones", sino Ciudadanos que "es la peor pesadilla que puede tener Mas".

Ha afirmado que le dirá a Mas lo que más le "fastidia": que "nos vamos a levantar, que vamos a seguir unidos, y que no aproveche la crisis para romper España", y ha asegurado que se lo dirá en catalán porque es su lengua. En este sentido, ha señalado que por la mañana en Granada alguien ha gritado al verle "Visca Catalunya", y ha dicho que ello significa que su partido está consiguiendo que "otra vez el conjunto de los españoles vuelvan a querer a Cataluña".

"El 20 de diciembre vamos a ser muchos más los que queremos seguir juntos que los que quieren romper España y muchos más que los que quieren hacer un referéndum para romperla", ha agregado.

De igual modo, ha añadido que "si queremos cambio tenemos que votar cambio".

Además, el líder de Ciudadanos le ha deseado "mucha suerte a los demás" y ha dicho que a las elecciones la formación naranja "va a competir de tú a tú" pero "no a insultar a los demás". "Escucho estos días a Pedro Sánchez, a Mariano Rajoy y Pablo Iglesias todo el día hablando de Ciudadanos; déjennos soñar, mucha suerte, pero dejen de pensar en un naranjito y piensen en su proyecto", ha manifestado.

Rivera ha comparado la campaña electoral con una carrera de Fórmula 1, en la que a su partido sólo le adelanta el PP, que tiene "las ruedas gastadas y le queda poca gasolina", mientras que el PSOE "mira por el retrovisor a Podemos". Ha dicho que a Ciudadanos le queda sólo un coche por adelantar, el del PP, y así acabar y ganar la carrera, y ha señalado que hay tiempo, ya que todavía quedan "curvas".

Ha vertido críticas contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al que ha acusado de inmovilista y de tapar la corrupción, y contra el líder del PSOE, Pedro Sánchez, al que ha vuelto a acusar de llevar a la "ruina" al edificio del PSOE. Rivera ha vuelto a insistir en que "hoy Felipe González se dirigía a Ciudadanos como un edifico en construcción", y tras señalar que el expresidente socialista hizo "cosas bien", lo cierto es que "el edifico que el construyó, se está quedando en ruinas". "Después de empezar a derribarlo Rodríguez Zapatero, lo está terminando de demoler Sánchez", ha dicho Rivera.