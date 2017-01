Rivera: "En esta campaña algunos han hecho política basura"

El candidato de Ciudadanos a las elecciones del 20-D, Albert Rivera, ha condenado la agresión que ha sufrido Mariano Rajoy en Pontevedra. "Siento tanto el puñetazo como si me lo dieran a mí porque somos demócratas", ha dicho en 'La Brújula' de Onda Cero. "La violencia es incompatible con la democracia; el que no lo entienda, no es demócrata", ha añadido.

Rivera no ha querido restar responsabilidad de la agresión a los partidos que pelean por la presidencia, ya que manifiesta que están creando crispación entre los ciudadanos. "En esta campaña algunos han hecho política basura", ha asegurado. El líder de Ciudadanos ha afirmado que su partido "viene denunciado que hay demasiado juego sucio". "Tuve que llevar a Monedero a juzgados por injuriarme por consumir drogas", ha recordado, y también ha enumerado otros casos: "Hemos tenido que ver como un concejal del PP se mofaba con el físico de Begoña Villacis, o como Chacón se inventaba un tuit machista que yo no había ni pensado, y lo dijo en un mitin".

En cuanto a lo que sucederá a partir del 20 de diciembre, Rivera ha vuelto a insistir en que, de no ganar las elecciones, se mantendrá en la oposición y no pactará: "No tengo pensado gobernar con un pacto de legislatura ni entrar en el gobierno ni con Rajoy ni con Sánchez". "Me parece más honrado no estar en un gobierno a cualquier precio si no te sientes reconocido en ese proyecto", ha subrayado.

Además, tras el cara a cara entre los líderes de PP y PSOE, ha valorado que ve "muy difícil que Rajoy o Sánchez hagan una enmienda a la política del bipartidismo que hemos visto estos años".