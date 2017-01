Rivera no descarta abstenerse para que gobierne la lista más votada

El candidato de Ciudadanos a la Moncloa, Albert Rivera, ha afirmado que se opondrá a un Gobierno de "perdedores" que desbanque al ganador de las elecciones generales del próximo domingo y en el que Podemos, que defiende un referéndum en Cataluña, pueda tener un papel "decisivo".

Rivera ha reiterado que Ciudadanos no votará a favor de ningún candidato a la presidencia del Gobierno que no sea él ni formará parte de ningún Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy o Pedro Sánchez. No se ha cerrado, sin embargo, a abstenerse para que gobierne la lista más votada, frente a posibles coaliciones de "perdedores", aunque ha dejado claro que su partido no planteará una "lista de condiciones" para esa hipotética abstención porque si no está en el Gobierno intentará "liderar la oposición en España". Según Rivera, "la lista más votada tiene que intentar formar Gobierno", pero debe "ganarse" esa mayoría para poder gobernar.

Al término del coloquio, en declaraciones a los periodistas, Rivera ha sido aún más explícito: "Si Podemos tiene que estar en un Gobierno y su condición básica es hacer un referéndum separatista para romper España, votaremos en contra".

Su objetivo es "gobernar desde el centro para hacer cambios y poder seguir juntos", por lo que "votaría en contra de un Gobierno que tuviese como principal objetivo romper España": "Para mí es una línea roja infranqueable", ha remachado.

Rivera ha reprochado a la formación que lidera Pablo Iglesias que tenga "como única condición clara" convocar "un referéndum separatista" en Cataluña. "Yo llevo ocho años defendiendo la unión de todos los españoles", ha recordado el presidente de C's, que ha considerado esta postura "incompatible" con cualquier acuerdo con un Podemos "decisivo" en la política española.

Rivera ha subrayado que si el 20-D gana "el centro" que representa Ciudadanos "habrá estabilidad", pero "si ganan los extremos eso será muy difícil".