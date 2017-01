Rivera asegura que la carrera a la Moncloa se reduce a un pulso entre PP y Ciudadanos

El cabeza de lista de Ciudadanos (C's) en las elecciones generales, Albert Rivera, ha asegurado que la carrera hacia la Moncloa se reduce ya a un pulso entre el PP de Mariano Rajoy y la formación naranja, que se ha erigido en la "alternativa" de gobierno en España.

En un desayuno-coloquio organizado por Nueva Economía Fórum en Barcelona, Rivera ha vaticinado que el 20-D se romperá la lógica bipartidista: "Por primera vez podemos ganar al PP sin que tenga que venir el PSOE. No habrá que escoger entre lo malo y lo menos malo". "O Rajoy o Ciudadanos", ha resumido Rivera, que ha recordado que las últimas encuestas detectan el crecimiento "imparable" de C's, ya en segundo lugar por detrás del PP, mientras el PSOE "se hunde". "Tenemos que ser ambiciosos, soñadores", ha insistido Rivera, que ha hecho un llamamiento a los "españoles inconformistas" que deseen una "reforma profunda de la democracia".

Según Rivera, el partido más votado debe tener la iniciativa de formar gobierno, pero no lo va a tener fácil en un Congreso más fragmentado que hasta ahora. Si C's no puede encabezar el nuevo Ejecutivo, ha subrayado, no va a apoyar a un Gobierno de Mariano Rajoy o de Pedro Sánchez porque "no creemos en su proyecto". "Si no podemos gobernar, lideraremos la oposición en el Congreso. Otros formarán gobierno como puedan. Desde luego, con nuestros votos, no", ha remarcado.

Rivera ha rechazado un hipotético tripartito PP-PSOE-C's porque le parece "difícil" que un "artefacto" de estas características pueda ser "estable", y se ha mostrado dispuesto a incorporar a personalidades independientes como ministros.

En caso de convertirse en la fuerza más votada, lo primero que hará será llamar a los líderes de la oposición para convocarlos "al día siguiente en la Moncloa" y empezar a "buscar acuerdos en los temas importantes de país". Ante un centenar de empresarios, Rivera ha desgranado sus propuestas económicas, entre las que ha destacado un "complemento salarial" para las rentas bajas, que ha contrapuesto a la paga "vitalicia" que sugiere la izquierda y que a su juicio sería "inviable".

También ha defendido una reforma para los autónomos, "los grandes abandonados" por el PP y el PSOE, de manera que por ejemplo los que tengan beneficios por debajo del mínimo interprofesional no paguen la cuota de autónomos.