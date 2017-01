Rivera no apoyará ni al PP ni al PSOE para formar Gobierno

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha asegurado este lunes que el PP y el PSOE no tendrán el apoyo de su partido y no estarán en un pacto de Gobierno, ni firmarán un documento de legislatura, aunque ha señalado que aún no han decidido su votación en la sesión de investidura del futuro presidente del Ejecutivo.

En rueda de prensa tras la celebración de la Ejecutiva del partido, Albert Rivera ha señalado que no se sabe quién va a ganar, quién va a quedar segundo, quién va a quedar tercero y "todas las espadas están en alto", y su Ejecutiva no se dedica a valorar posibles posiciones en una votación de investidura. Lo que sí ha asegurado Rivera al PP y al PSOE es que no tendrán el apoyo de Ciudadanos y "no estarán en un pacto de Gobierno, ni en su Gobierno", por lo que si no ganan estarán en la oposición.

"Nuestra Ejecutiva que está elaborando el programa electoral, no está planteándose a día de hoy supuestos de investidura de otros gobiernos", algo que abordarán, ha dicho, cuando llegue el momento. En su opinión, "es legítimo querer ganar las elecciones. Igual de legítimo que es no participar ni de un Gobierno ni de un proyecto en el que no crees", ha apuntado, antes de asegurar que si no gana y no tiene mayoría para gobernar se irá a la oposición. Rivera ha dicho que teniendo en cuenta las encuestas, la pregunta seria si Sánchez va a apoyar a Rajoy o a Ciudadanos.

Asimismo, ha criticado al PP y al PSOE que aspiren a gobernar y se nieguen a participar en debates, y ha dicho que "Rajoy se esconde", mientras que Pedro Sánchez "se niega a dar la cara con Ciudadanos". "La vieja política tiene miedo al debate, al cuerpo a cuerpo, y los españoles por eso están decidiendo votar a otros partidos porque no sirve un modelo en el que no se acepta el debate", ha remachado. Preguntado porque Ciudadanos no vaya a estar en la comisión que fija los espacios de propaganda electoral en medios públicos, Rivera ha dicho que le parecería lógico que un partido que aspira a ganar las elecciones pudiera participar en esa comisión que regula los debates, y ha dicho que el director de campaña estudiará "si hay recurso posible" a esa decisión.

Sobre la presentación por el presidente de la Generalitat en funciones, Artur Mas, del nuevo partido Democràcia i Llibertat, Rivera ha dicho a Mas que "por muchas siglas que se invente no va a tapar la corrupción, ni los 2.500 millones de euros que presuntamente han robado los Pujol, ni las imputaciones a toda su cúpula, ni los seis procesos judiciales abiertos, ni las 15 sedes embargadas".

"Ya puede buscar muchas letras para esas nuevas siglas si lo que pretende es tapar todo eso. Va a tener que ser muchas letras y muy grandes para tapar toda la porquería de los últimos años en Convergencia", ha subrayado. En relación al terrorismo, ha dicho hoy al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que el terrorismo yihadista no se combate con "tuits, ni con hashtags" y ha apostado por cooperar y actuar coordinadamente. Rivera ha criticado que después de tres días desde que han enviado una carta a Rajoy y otra a Sánchez para poder firmar el pacto contra el terrorismo aún no han recibido respuesta, y ha dicho "ni el buenismo ni el belicismo nos llevarán a la solución", al tiempo que ha vuelto a invitar a Iglesias a que se sume al pacto antiterrorista.

El presidente de Ciudadanos ha recalcado que el estado islámico será derrotado con la unidad de los demócratas en el marco de la ONU y de la OTAN. En relación a si España debe sumarse a la coalición que propone Francia, Rivera ha vuelto a recordar, como dijo ayer, que el Gobierno no debe jugar con la "táctica electoral" a la hora de tomar decisiones para hacer frente al terrorismo yihadista porque los terroristas no están pensando en la "agenda" de España.