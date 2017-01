Revilla dice que es "libre" para reunirse con Iglesias y que en el PSOE no se "atreverán" a decirle nada

"Ni me han dicho nada ni se atreverán a hacerlo", ha sentenciado el secretario general del PRC, para defender que él es "libre". "A mis años -el próximo mes de enero cumple 73- ya no me puede llamar nadie", ha zanjado Revilla, al tiempo que ha remarcado que "yo sólo obedezco a mi conciencia y a mi gente", y no a otras "consignas".

Tras la reunión con Iglesias, que ha durado más de una hora, y a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa conjunta sobre si el encuentro podría provocar un "disgusto" en el PSC-PSOE, el jefe del Ejecutivo autonómico ha admitido que puede haber "gente que no entienda esto", aunque debería ser "lo normal".

Al hilo, Revilla ha apuntado que ningún otro líder de partido político o candidato a las elecciones generales del próximo domingo le ha pedido reunirse con él: ni Albert Rivera (Ciudadanos), ni Pedro Sánchez (PSOE), ni Mariano Rajoy (PP), ni Alberto Garzón (IU), ha citado.

Pero, según ha asegurado, si le solicitan un encuentro, les recibe. "Yo recibo, por cortesía, a todo el que pide venir a verme", "incluso a Rajoy", ante el que -ha dicho- se pondría "casi de rodillas, a ver si nos hace el puñetero tren" de altas prestaciones que conectará Santander con Madrid en unas tres horas.

"Yo recibo, por cortesía, a todo el que pide venir a verme"

En la comparecencia ante los medios, Revilla ha subrayado que el secretario general y candidato de Podemos a la Presidencia es "el único" que le ha pedido un encuentro, algo que es "un honor" para él. Ha recordado que se conocen desde "hace mucho tiempo", desde cuando ambos son "clientes de las teles", aspecto sobre el que ha subrayado que han "sido unos adelantados" pues es algo en lo que ahora "hay tiro".

"Somos gente normal", ha apostillado Revilla en alusión a él y a Iglesias, del que ha dicho que es "muy buena persona" que ha conseguido algo "impagable" que le hay que "agradecer": el llevar "lo que estaba en la calle" a las instituciones.

Podemos tendrá un gran resultado

De cara al 20D, ha vaticinado que el partido morado va a tener "un gran resultado", y si Pablo Iglesias "no gana", algo que es "probable" pues "ganar a la primera es muy duro", le ha recomendado que lea su biografía.

"A ver si nos hace el puñetero tren"

Y es que en el año 1983, cuando se presentó por primera vez a las elecciones, el PRC obtuvo el 5,5% de los votos, algo que Revilla consideró "un buen comienzo", porcentaje que se fue incrementando en sucesivos comicios hasta alcanzar el 30% en los celebrados el pasado mes de mayo.

"No te desanimes", le ha dicho Revilla a Iglesias, al que considera una "figura importante". "Si yo tuviera los años tuyos, te hacía hasta la competencia", ha añadido, para concluir que con todo lo anterior, "no pido el voto para nadie".