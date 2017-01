Rajoy: "Todos dicen que hay que cambiar la Constitución, pero no saben lo que hay que reformar"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha subrayado que la Constitución española goza "de una salud muy buena, por fortuna", aunque ha asegurado que no se cierra a la posibilidad de reformarla y estudiaría las propuestas que se presentasen.

No obstante, Rajoy ha señalado que no considera una "prioridad" una reforma constitucional, y ha apuntado "todo el mundo" habla de cambiar la Carta Magna, en alusión a las demás fuerzas políticas, pero "todos tienen el mismo problema, no se sabe qué quieren reformar".

"Yo no me cierro, si alguien tiene algún planteamiento estoy dispuesto a considerarlo", ha asegurado Rajoy, quien ha insistido en cualquier caso en que es necesario el consenso. Ha insistido, eso sí, en que no considera "una prioridad" cambiar el texto constitucional, porque para él las prioridades deben de ser cuatro: el empleo, mantener el estado de bienestar con las pensiones y los servicios esenciales, la unidad de España y la lucha contra el terrorismo.

La Constitución, ha subrayado Rajoy, trajo "muchas cosas" como la libertad, la democracia, la garantía de unos derechos y libertades y también "afirmó la unidad de España y la soberanía nacional", que supone, ha insistido, en que "lo que sea España lo deciden todos los españoles".

Ha recordado asimismo que la Carta Magna, a la que ha querido hacer un "modesto homenaje", fue aprobada por "una gran mayoría de los españoles" y consiguió poner de acuerdo, tras una "etapa muy complicada", a quienes habían colaborado con el régimen anterior y a sus opositores. "Se apostó claramente por la concordia, el diálogo y la tolerancia", y se decidió "dejar de mirar al pasado" y hacerlo hacia el futuro. En estos momentos, ha insistido, la Constitución "goza de una salud muy buena" y bajo su mandato se han vivido muchos años.

También ha alertado hoy de la posibilidad de un tripartito PSOE-Ciudadanos-Podemos para evitar que gobierne el PP, una iniciativa que ha considerado que sería "un error y no muy ajustado a los parámetros democráticos".

Por ello, ha pedido a los españoles que a la hora de depositar su voto el próximo 20 de diciembre tengan en cuenta los mensajes que en esa dirección están trasladando algunos candidatos. Rajoy ha hecho esta advertencia en declaraciones a los periodistas y en las que ha insistido en su tesis de que debe formar gobierno el partido que sea más votado el 20D.

Es lo que ha ocurrido siempre en España, según ha recordado el jefe del Ejecutivo, quien ha reiterado su compromiso de que, si no gana en esos comicios, él renunciará a formar gobierno.

Rajoy se ha referido también al programa de La Sexta Noche en el que ayer participó respondiendo a preguntas de ciudadanos para decir que salió contento del mismo, aunque no era -según él- un formato fácil por el amplio abanico de preguntas que se le formularon. "Repetiría. Ha sido una experiencia magnífica", ha apostillado el presidente del Gobierno.