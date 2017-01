Rajoy: "El PSOE se aliará con cualquiera"

Asegura que el PP no gobernará si no es la lista más votada

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comentado que confía en que no ocurra en España como en Portugal, donde un tripartito de izquierdas podría asumir el poder, aunque ha dicho que no tiene "ni la más mínima duda" de que el PSOE "se aliará con cualquiera con tal de que no gobierne la lista más votada".