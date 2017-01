Rajoy asegura que el cara a cara con Pedro Sánchez lo ganó "la buena educación, la mesura y la sensatez"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha considerado que en su cara a cara con Pedro Sánchez ganó "la buena educación, la mesura y la sensatez" y ha asegurado que en sus treinta años en la política nunca había vivido una agresión como la que estima que sufrió por el líder del PSOE.

Rajoy se ha subido en Santander al autobús de la caravana de los periodistas que cubren su campaña electoral, con los que ha comentado el debate y a los que, después de haber afirmado en los últimos meses que veía al PSOE como el principal partido de la oposición, ha precisado que no se atreve ya a afirmarlo. "No lo tengo tan claro por lo que voy viendo", ha puntualizado el jefe del Ejecutivo, que ha considerado que no fue un debate de verdad y lo ha comparado con los que protagonizó en su momento con José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba.

Así, ha señalado que ellos argumentaban y daban sus razones y él las suyas, y había "un respeto", y que esos debates no tuvieron nada que ver con el que se realizó con Sánchez. "No hay color", ha añadido.

Tras opinar que la buena educación, la mesura y la sensatez son valores que desde anoche se aprecian más, ha explicado que, cuando él responde a Sánchez considerando "ruin, mezquina y miserable" su actitud, esa reacción le "sale del alma".

Rajoy ha señalado que los debates, por lo general, "no suelen cambiar mucho las cosas" en cuanto al sentido del voto salvo que se produzcan acontecimientos que estima tan poco habituales como el del lunes. No ha querido en cualquier caso opinar sobre si le beneficia más a él que a Sánchez la imagen que se pudo comprobar en el debate.

Sprint final antes de las elecciones

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido a los suyos "apretar" en este "sprint final" hacia las elecciones del domingo y, tras advertir de que estos comicios no son "ni una ruleta rusa ni una cita a ciegas", ha subrayado que el único partido que "ofrece seguridad" es el PP.

En un mitin en Santander y un día después de su cara a cara con el líder socialista, Pedro Sánchez, Rajoy ha insistido en contraponer la gestión de PP y PSOE: "No hemos venido como otros a insultar, a dividir y a pelear, hemos venido a coger el país hundido que nos dejaron los socialistas y ponerlo de nuevo en pie y funcionando a toda máquina", ha señalado.

"No hay un punto muerto en la política, no hay margen para bajar los brazos, todo lo que no sea seguir avanzando será retroceder, todo lo que no sean reformas será parálisis", ha advertido Rajoy, quien ha concluido que "todo lo que no sea apostar por el empleo será volver al paro de los socialistas".

Por eso ha pedido un último esfuerzo a los suyos en los días que quedan hasta el 20-D, para que expliquen en "todas las ciudades, pueblos y aldeas lo que está en juego pero también lo que está en riesgo".

Según ha señalado, "ya cansa oír a algunos pintando Españas tenebrosas que no existen" y "torturándonos con cifras con intereses partidistas". España, ha continuado, "no es el país que algunos dicen que es, es un gran país". Y España no es la "España negra" que pretenden pintar quienes "quieren llegar al Gobierno de cualquier manera.

Con su discurso más contundente de los últimos días en esta campaña, Mariano Rajoy ha señalado que "sólo el voto para el PP" es el voto para el empleo, porque "los demás tienen otras prioridades", y "solo el voto para el PP" servirá para "bajar impuestos" que otros "quieren subir" o ya están subiendo en muchas comunidades autónomas en las que gobiernan.

Incluso ha señalado que "sólo el voto para el PP garantiza la seguridad de las pensiones", además de la "estabilidad" y el "optimismo". "Cada voto al PP es un empujón a la recuperación, un lazo para la unión de los españoles y es una papeleta por el futuro, por el gran futuro de nuestra gran nación que se llama España", ha concluido Rajoy en este discurso en el que también ha hecho una referencia al terrorismo, horas después del funeral de los policías asesinados en Kabul.

Así, tras señalar que "mucha gente" ha "pagado con su vida" la defensa de los derechos, la seguridad y la libertad de todos ha señalado: "Estaremos ahí, al frente con nuestros aliados para defender lo más importante, que es nuestra vida nuestros derechos y nuestra libertad".