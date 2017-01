El PSC aprueba su lista para las generales sin Pere Navarro, ex primer secretario del partido

El PSC ha aprobado la lista a las elecciones generales, encabezada por la exministra Carme Chacón y que incorporará finalmente al ex portavoz parlamentario Maurici Lucena, pero no así al ex primer secretario Pere Navarro, que ha sido muy duro en un contundente discurso ante el Consejo Nacional.

La lista al Congreso el próximo 20-D estará encabezada en Barcelona por Chacón, seguida de Germán Rodríguez como número dos, Mercè Perea, José Zaragoza, Lídia Guinart, Maurici Lucena, Isabel López, Joan Rangel, Carme Carmona, Arnau Ramírez, Elia Tortolero, Gabriel Colomé y Meritxell Cabezón, Juan Luis Ruiz y Noemí Trucharte, en los quince primeros puestos.

Marc Lamuà, Mònica Lafuente y Joan Ruiz serán los cabezas de lista al Congreso en Girona, Lleida y Tarragona, respectivamente, mientras que de forma simbólica, Eulàlia Lluch, hija del exministro Ernest Lluch, cerrará la candidatura al Congreso por Barcelona.

Por otro lado, el hasta ahora senador Carles Martí concurrirá como número uno al Senado por Barcelona, seguido de Erika Torregrossa y Xavier Grau, mientras que por Tarragona será Joan Sabaté; por Lleida, Francesc Boya; y por Girona, Cristina López.

Una lista que se ha cerrado tras una complicada y espinosa reunión de la comisión electoral que se alargó cerca de siete horas, desde las siete de la tarde hasta las dos de la madrugada, y que incluso ha tenido que convocarse esta mañana antes del Consejo Nacional, según han explicado fuentes socialistas.

"Buen viaje, pero que no cuenten con mi compañía"

El principal punto de discusión fue la inclusión o no de Navarro en la lista al Congreso, con división de opiniones entre los que, como el líder el PSC, Miquel Iceta, apostaban por reconocer a Navarro su papel en los últimos tiempos convulsos del partido y como uno de los defensores iniciales de la reforma federal, mientras el sector de Chacón se oponía a integrarlo en la lista.

Finalmente, tras horas de negociación ardua, se ofreció a Navarro concurrir al Senado, algo que éste rehusó y, de hecho, en un duro discurso de despedida ante el Consejo Nacional, Navarro ha arremetido contra los que en su partido son capaces de "hacer lo que sea para defender sus intereses" y "viven para que no cambie nada".

"Buen viaje, pero que no cuenten con mi compañía", ha señalado en una contundente intervención en la que ha recordado que él puso al PSC a favor de Chacón en el Congreso de Sevilla de 2012 para optar a liderar el PSOE, y que ha finalizado emocionado y lanzando un mensaje de apoyo a Miquel Iceta: "Miquel, aguanta. Algunos no te merecen, pero la gran mayoría de este partido te quiere".

Un golpe para un Navarro que hasta ahora había exhibido en conversaciones informales su ilusión por poder formar parte de la candidatura al Congreso, en lo que los socialistas consideran que será la legislatura de la reforma federal de la Constitución, que permitirá desencallar también la cuestión territorial.

También ha generado complicaciones el nombre de Maurici Lucena, dirigente de confianza de Pedro Sánchez -forma parte de su 'consejo de sabios'- y que el secretario general del PSOE veía con buenos ojos para la próxima legislatura en Madrid.

Aunque si bien la Federación Barcelonesa del PSC no le había propuesto entre sus principales candidatos -apostaron por Gabi Colomé y Lourdes Muñoz-, nunca se le vetó e se incluyó su nombre en un segundo grupo de opciones. Por ello, con su nombre sobre la mesa, la comisión electoral acordó situarle como número seis, finalmente con consenso generalizado, según fuentes presentes en la reunión.

Esta mañana, con 12 votos en contra y 18 abstenciones, el Consejo Nacional ha aprobado pues unas listas a las generales que son paritarias y que han sido renovadas en un 76%.