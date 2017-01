La precampaña, entre lemas y primeras promesas electorales

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha presentado la campaña digital del partido para las elecciones generales del 20 de diciembre, en la que destacan los mensajes 'Piensa sin prejuicios', 'Hablando en serio' o '30 días, 30 respuestas', con diferentes vídeos que, según la formación, explican el proyecto de España en el que trabaja Mariano Rajoy, "un país unido, seguro, y en plena recuperación económica". "Es una campaña pegada a la calle, cerca de la gente, reivindicando lo que hemos hecho pero sobre todo lo que queda por delante, con la experiencia y el saber hacer que ha tenido el PP", ha declarado Casado al término de una rueda de prensa al término del comité de dirección del partido que ha presidido Rajoy.

Por otra parte, Casado ha negado deslealtades al asegurar que en líneas generales los líderes políticos están actuando con responsabilidad tras los atentados de París y ha mostrado su deseo de que la cercanía de las elecciones no cambie esa actitud. "No creo y, además, deseo que sea así", ha respondido.

Desde el PSOE aseguran que Pedro Sánchez ha demostrado en las dos últimas semanas que puede ser un magnífico presidente del Gobierno. Lo dice su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando. que ha repartido información electoral por el centro de Madrid. Hernando no ha querido aclarar si el PSOE apoyaría al Gobierno si Francia solicita que se intervenga militarmente, aunque ha subrayado que tendría que hacerse dentro de la legalidad internacional. En clave electoral, el PSOE sigue tratando de situarse como la única alternativa al PP.

Sí quiere serlo Ciudadanos, que no va a apoyar ni un Gobierno de Rajoy ni uno de Pedro Sánchez. Es la primera vez que Albert Rivera se muestra tan claro al respecto. Asegura que, si Ciudadanos no gana las elecciones, estarán en la oposición porque no quieren formar parte de un Gobierno que no presida él mismo. Según las encuestas, Ciudadanos podría ser la clave para que PP o PSOE puedan gobernar pero Rivera insiste en que ellos quieren ganar.

Por su parte, Podemos ha presentado su lema de campaña y el primero de sus vídeos electorales. Bajo el eslogan 'Un país contigo', varios ciudadanos anónimos piden el voto para la formación. Para financiar la campaña, que arrancarán en Cádiz y cerrarán en Valencia, cuentan con al menos un millón de euros recaudados con microcréditos de sus simpatizantes. El número dos del partido, Íñigo Errejón, ha asegurado que Podemos es la única formación que garantiza el cambio en España.