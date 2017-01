Pedro Sánchez: "Si no gana el PSOE las elecciones, para mí será un fracaso"

NO SE RESIGNA A SER SEGUNDO

El líder del PSOE asegura que su formación tiene "serias opciones de ganar" y que romperá los pronósticos de las encuestas. "No me resigno a ser segunda fuerza política en este país porque el 70% de la ciudadanía quiere cambiar", asegura Sánchez. Ha criticado además a Podemos de quien dice que "ha interiorizado que no va a ganar las elecciones" y considera un "error gravísimo" la propuesta de Ciudadanos de eliminar el agravante de género en las penas por violencia machista.