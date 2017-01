La participación supera en más de cuatro puntos la de 2011 con un 73,21%

La participación en las elecciones generales celebradas este domingo ha sido del 73,21%, más de cuatro puntos por encima de la registrada en los comicios de 2011, cuando se contabilizó un 68,94%, según la última cifra ofrecida por el Gobierno con casi el cien por cien del voto escrutado.

En una rueda de prensa en el Centro de Datos, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha especificado que no dispone del dato final porque aun hay que sumar la participación registrada en el exterior, por lo que la cifra definitiva se dará a conocer "en cuanto se tenga".

Ahora bien, los datos proporcionados por el Ministerio del Interior recogen que la participación ha sido de un 73,21%, es decir, un 4,27% más que en las elecciones generales de 2011, cuando se ha escrutado el 98,41 % de las papeletas.

Un total de 24.949.576 españoles han ejercido su derecho al voto en estas elecciones generales en las que habían sido llamados a las urnas 36.510.952 personas, si bien la cifra aumentará cuando se sumen los votos del exterior. Por el contrario, la abstención ha sido de un 26,79% del censo electoral, más de cuatro puntos por encima de la registrada en los comicios de 2011 que fue del 31,06%.

La afluencia a las urnas se ha ido incrementando con el paso de las horas, puesto que en el primer avance de datos provisionales de las 14.00 horas el porcentaje era de un punto por debajo al registrado en 2011, mientras que a las 18.00 horas ya era medio punto superior y finalmente se confirma esa tendencia al alza con más de cuatro puntos por encima de los anteriores comicios.

Sáenz de Santamaría ha destacado la "normalidad y tranquilidad" así como la ausencia de incidentes en unos comicios que ha calificado como un "ejemplo manifiesto de libertad y tolerancia". Las elecciones celebradas hoy han sido las quintas con menos participación de las once celebradas en España desde 1977.

El récord histórico de participación se alcanzó en 1982, cuando hubo un 79,97% de ciudadanos que acudieron a las urnas. Galicia es la comunidad donde más ha subido la participación en estas elecciones generales en relación a 2011, hasta diez puntos, seguida de Asturias y Canarias, con incrementos de seis puntos en cada caso mientras que ha bajado solo en Murcia, un 1,20.

Madrid ha sido la comunidad con mayor participación, más del 77%, por delante de La Rioja, la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Cantabria, que superaron el 76%. Además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con una asistencia a las urnas del 56 y el 52%, respectivamente, la participación fue más baja en Baleares (65,26%) y Canarias (65,61%).

LOS PARTIDOS NO CONVENCEN A 9,23 MILLONES DE ESPAÑOLES

Los partidos políticos que han concurrido a estas elecciones generales no han sido capaces de convencer a los 9,23 millones de españoles -el 26,79% del censo- que han optado por abstenerse y no ejercer su derecho al voto.

En comparación con la convocatoria anterior de 2011 y con el 99,55% de los votos escrutados, la abstención ha bajado cuatro puntos, del 31,06% y 11,11 millones de personas al 26,79 % y 9,18 millones. La abstención récord se registró en las elecciones generales de 1979, en las que participó sólo un 68,04% del electorado, un porcentaje que casi se repitió en los comicios del año 2000, cuando votó el 68,71% del censo.