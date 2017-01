El vocal de una mesa de Badajoz no acredita tal condición porque su hija "se comió la credencial"

MÍNIMAS INCIDENCIAS A MITAD DE JORNADA ELECTORAL

Hasta el momento la jornada electora se ha desarrollado de manera tranquila y no ha habido incidencias. Sin embargo sí se han dado anécdotas que han marcado este 20-D. Desde unos vecinos que han podido cerrar las urnas un minuto después de abrirlas al votar todos los ciudadanos del municipio con derecho a voto hasta un joven de 17 años que no ha podido votar porque no cumple la mayoría de edad hasta el día 29.