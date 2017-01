Iglesias: "Para llegar a un acuerdo con el PSOE nosotros tenemos que estar por encima"

"Si puedo le diré a Felipe VI que un jefe de Estado debe ser elegido"

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha estado en el programa Más de uno, de Onda Cero donde, preguntado sobre si está a favor o no de la lista más votada y acuerdos tras las elecciones, ha dicho que "España es un sistema político parlamentario, no presidencialista, y a éste no le haríamos ascos".

Explica que "para que lleguemos a un acuerdo con el PSOE, nosotros tenemos que estar por encima", como ocurrió "en Cádiz y en Madrid", y cree que "si el PSOE está por encima pasará lo de siempre", que acaben "pactando con el PP".

Dice que Sánchez recibirá presiones de Rubalacaba y de Felipe González para que se una a los populares, "pero creo que su gente" le dirá que pacte "con nosotros".

Por otro lado, preguntado por los Premios Princesa de Asturias, de los que ha dicho que tiene "gran respeto", y por el Rey Felipe VI, dice que "nadie se puede creer con el derecho individual de despedir a nadie".

"Creo que en una democracia la jefatura del ·stado se tiene que decidir en las urnas", y asegura que si se viera con el Monarca se lo diría. Además, considera que si hubiera una votación "Felipe VI ganaría". Pero explica que, en su opinión, "tiene que estar ahí porque los ciudadanos vayan regularmente a votarle".

Acabar con la economía sumergida en España

Iglesias sostiene que "pagar en negro" es una realidad muy común en España. "Habría sido cínico negar haber pagado en negro alguna vez", ha dicho en relación a la pregunta que le plateó Jordi Évole a él y al líder de Ciudadanos, Albert Rivera.

Iglesias cree que "las ayudas a la renta ayudarían a regularizar la economía sumergida" y por eso proponen una renta mínima de 600 euros por persona, y si tiene a alguien a su cargo, un 35% más, mientras que a partir del segundo, sería un 20% más. "Se trata de que las familias puedan contar con la ayuda de su Gobierno", ha añadido.

En Onda Cero, el líder de Podemos ha explicado que "no es igual Rodrigo Rato, que quien pone copas en negro un fin de semana", ya que "el problema que tiene el dueño del bar no es el sueldo de su camarero, es que la gente no pueda ir a su bar".

"La mayoría de catalanes querrá quedarse en España si gobernamos"

Preguntado sobre si fuera presidente del gobierno, qué haría en Cataluña, Iglesias no lo duda y asegura que "si Mas no se atreve, yo convoco el referéndum".

Dice estar convencido de que "la mayor parte de los catalanes van a querer seguir si nosotros gobernamos" y añade que no tiene "ningún problema a otro encaje" como que Cataluña sea denominada como "nación", pero "que sigamos juntos".

"Si ganamos, Mas sabe que se acabaron los victimismos", y "la mayoría de los catalanes van a querer quedarse si Podemos gobierna en España".

Iglesias explica que son "los únicos" que tienen "un modelo que puede seducir también en Cataluña o Euskadi" y recuerda que quien está rompiendo España es el PP.

"Queremos combatir la principal lacra del mercado laboral: la temporalidad"

El secretario general de Podemos ha asegurado que "nadie tiene dudas de que quien hará lo que toca hacer para combatir la corrupción somos nosotros". Dice que no hay más que ver la situación actual, y asegura que con ellos no sería así.

Señala que, cuando se habla de economía, se mira cómo le va a las empresas y a los empresarios del Ibex, pero sostiene que "para ver si la economía va bien has de ver si le va bien a la gente de tu país". Por ello, dice que los datos de la EPA no son buenos porque muchos de esos contratos son de apenas 20 días. "Queremos combatir la principal lacra de nuestro mercado laboral: la temporalidad", ha subrayado.

Sostiene que "nosotros queremos hablar de personas" porque "detrás de las cifras hay gente", cosa que "a veces se olvida", considera.

Asegura que ellos sí derogarán la reforma laboral, y dice que el problema actual es que "algunos quieren repartir la miseria, nosotros queremos repartir prosperidad".

Cansancio durante la campaña

Sobre el cansancio que últimamente Iglesias ha achacado, ha explicado que "hay quien se conforma con un notable, yo no" y añade que "hay que dormir poco".

Sostiene que prefiere dormir poco a llegar a una entrevista y "hacer el ridículo", en relación a la pregunta que Rajoy no supo contestar sobre si Cataluña permanecería o no en Europa en otra entrevista en Más de uno.

"Ese esfuerzo a veces se te nota, pero para ser premio extraordinario, como yo fui, hay que esforzarse", ha subrayado. "Creo que el señor Mariano Rajoy ya se ha ganado el derecho a jubilarse", ha añadido, y señala que tiene "muchísima energía", "nos dejamos la piel, y eso se nota".